Пентагон требует от Китая вернуть захваченный подводный беспилотник

Американские военные официально требуют от Китая вернуть захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотный аппарат

Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.

Согласно словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, беспилотник хотят вернуть себе, "чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем".

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Как сообщал УНИАН, накануне Министерство обороны США заявило, что боевой корабль Китая захватил американский беспилотный исследовательский подводный аппарат Военно-морского флота США, собиравший данные для научных исследований в Южно-Китайском море.