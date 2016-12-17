Пентагон требует от Китая вернуть захваченный подводный беспилотник
09:11, 17 декабря 2016Мир
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Ответа китайской стороны, заявили в Пентагоне, пока не поступило, ранее все обращения были проигнорированы.
Пентагон / REUTERS
Американские военные официально требуют от Китая вернуть захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотный аппарат
Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.
Согласно словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, беспилотник хотят вернуть себе, "чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем".
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Как сообщал УНИАН, накануне Министерство обороны США заявило, что боевой корабль Китая захватил американский беспилотный исследовательский подводный аппарат Военно-морского флота США, собиравший данные для научных исследований в Южно-Китайском море.
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