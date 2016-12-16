Китайские военные похитили подводный беспилотник США на глазах у экипажа американского судна

Китайский военный корабль похитил подводный беспилотник США на глазах у экипажа американского судна «Боудич», передает CNN со ссылкой на источники в официальных кругах.

Издание сообщает, что это произошло в водах Южно-Китайского моря. Отмечается, что судно «Боудич» находилось в 100 милях от порта в Субик-Бей, когда произошло похищение.

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Судно остановилось чтоб подобрать два подводных беспилотника, впрочем в этот момент китайский военный корабль спустил на воду лодку, экипаж которой и забрал один из дронов США.

Отмечается, что американская сторона не получила от китайцев по радиосвязи ответа.

Издание сообщает, что часто считают, что американские океанографические исследовательские суда, которые следуют водами - являются прикрытием и на самом деле они якобы шпионят. Впрочем в этом случае, беспилотник просто измерял состояния океана.

Пентагон пока официально не прокомментировал инцидент.