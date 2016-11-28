Итальянская газета La Stampa опубликовала статью Путина с призывом доверять России

Публикация в La Stampa представляет собой часть выступления Путина на Валдайском форуме, которая посвящена международным отношениям, пишет РБК.

В статье говорится, что созданный еще во времена холодной войны блок НАТО так и не был адаптирован к новым условиям, несмотря на все заявления.

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Путин критикует иностранных партнеров РФ за то, что они не стремятся решать международные проблемы.

Президент РФ отмечает, что на региональном уровне достигнуты некоторые успехи в борьбе с терроризмом и экстремизмом, однако на глобальном уровне до победы над терроризмом далеко.

«Мы все видим, что происходит в Афганистане, Ираке, Ливии и во многих других странах. Интересно: где результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом? В целом, если мы посмотрим на весь мир, на региональном уровне, в отдельных областях, мы добились определенных результатов, но борьба с терроризмом в целом не увенчалась успехом, и угроза продолжает расти», - говорится в статье.

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Глава российского государства отметил: «Противоречия, связанные с перераспределением экономической мощи и политического влияния, только нарастают, груз взаимного недоверия сужает наши возможности для того, чтобы эффективно отвечать на стоящие перед мировым сообществом реальные вызовы и реальные угрозы».

По мнению Путина, такая ситуация стала следствием «ошибочного, поспешного, а в чем‑то и самоуверенного выбора, сделанного элитами некоторых государств четверть века назад».