У Путина о задержаниях "диверсантов" в Крыму: действия ФСБ - "ответ на провокации Украины"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не могу комментировать конкретный случай (сегодняшнее задержание – УНИАН). Это вопрос для наших специальных служб, которые занимаются такого рода деятельностью. В целом, и вчера это акцентировал наш президент, провокационная, деструктивная деятельность Украины продолжается, в том числе в Крыму, и естественно, встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им надлежит делать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано задержание военных как со стороны РФ, так и со стороны Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.

Ранее бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова задержали украинские правоохранительные органы на административной границе с временно оккупированным Крымом. По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако предали присягу и перешли служить в российскую армию. Они приехали на КПВВ "Чонгар", чтобы за деньги через курьера получить дипломы об окончании высших учебных заведений. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составляет 350 тыс. грн, для Одинцова – 250 тыс. грн. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.

23 ноября президент РФ Владимир Путин похвалил этих предателей, перешедших на службу в российскую армию после аннексии Крыма. «В этой связи хотелось бы отметить: мы всегда с большим уважением относились к военнослужащим украинской армии и с полным доверием. Именно поэтому им было предложено продолжить службу в рядах армии российской», - отметил Путин и подчеркнул, что пока ничего не может сказать об мерах по их возвращению. При этом он подтвердил, что это бывшие военнослужащие украинской армии, которые после «воссоединения Крыма с Россией» перешли на службу в российскую армию.