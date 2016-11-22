В Кремле объяснили размещение "Искандеров" в Калининграде "экспансией НАТО"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в западных СМИ о размещении ракетных комплексов в Калининграде.

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«Россия делает все, что необходимо, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии в сторону границ России со стороны НАТО. НАТО является агрессивным блоком, поэтому Россия делает все, что необходимо для этого. И в данном случае, конечно, Россия обладает всеми суверенными правами принимать необходимые меры на всей территории Российской Федерации», - сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос, находятся ли ракетные комплексы уже в Калининграде, и будут ли они там находиться на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400 в Калининграде.