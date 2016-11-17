73 человека погибли в Мозамбике из-за взрыва грузовика

Инцидент, в результате которого еще десятки людей получили ранения, произошел в четверг, 17 ноября, сообщает Reuters ссылаясь на заявления властей.

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Авария произошла, когда грузовик перевозил топливо в Малави из портового города Бейра и был недалеко от границы.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Мозамбик является одной из беднейших стран мира и постоянно борется с нехваткой продовольствия, которая вызвана засухой.