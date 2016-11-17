73 человека погибли в Мозамбике из-за взрыва грузовика
23:08, 17 ноября 2016Мир
607 0
Как минимум 73 человека погибли в Мозамбике во время перекачивания топлива из опрокинутого грузовика, который взорвался.
Центральная часть города Бейра, Мозамбик / wikipedia.org
Инцидент, в результате которого еще десятки людей получили ранения, произошел в четверг, 17 ноября, сообщает Reuters ссылаясь на заявления властей.
Читайте такжеВ штате Алабама из-за взрыва на газопроводе объявлено чрезвычайное положение
Авария произошла, когда грузовик перевозил топливо в Малави из портового города Бейра и был недалеко от границы.
Пострадавшие доставлены в больницы.
Мозамбик является одной из беднейших стран мира и постоянно борется с нехваткой продовольствия, которая вызвана засухой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter