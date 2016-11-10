CNN назвал возможных кандидатов на должности в правительстве при президенте Трампе

Как говорится на сайте CNN, с приходом нового президента придется изменить около 4 тысяч правительственных должностей, в том числе некоторые из наиболее важных в правительстве США.

Команда Трампа работает над возможными кандидатурами, но есть не так много республиканцев, которые были близки к избирательной кампании Трампа.

Как утверждает телеканал, большинство представителей истеблишмента в Вашингтоне держалась от Трампа на расстоянии вытянутой руки. Другие, в том числе некоторые бывшие чиновники от республиканцев, полностью отказались поддерживать его.

По мнению экспертов, лица из окружения сторонников Трампа могут войти как в его правительство, так и в его внутренний круг в Белом доме.

В частности, по слухам, на должность руководителя аппарата может претендовать бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. Также рассматриваются кандидатуры губернатора штата Нью-Джерси и руководителя переходного штаба Трампа Криса Кристи, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и председателя Республиканского национального комитета Райнса Прибуса.

Читайте такжеВ Нью-Йорке и Чикаго сотни человек протестовали против победы Трампа (фото)

На должность советника президента по национальной безопасности рассматривается кандидатура отставного генерал-лейтенанта армии США Майкла Флинна. На должность директора по коммуникациям - кандидатура старшего советника Трампа в избирательной кампании по коммуникациям Джейсона Миллера.

Также CNN называет кандидатуру пресс-секретаря Трампа во время президентской гонки Хоуп Хикс, которая раньше работала в PR-компании и продвигала бренды дочери Трампа Иванки.

Кандидатура Джейсона Миллера также рассматривается на должность пресс-секретаря Белого дома. На эту должность еще претендует главный стратег Республиканского национального комитета Шон Спайси.

При этом на должность секретаря обороны США (министра обороны) претендует сенатор от штата Алабама Джефф Сешинз. Кроме того, называются имена бывшего сенатора от штата Миссури Джима Талента, экс-сенатора от штата Аризона Джона Кила и члена Палаты представителей от штата Калифорния Данкана Хантера.

На должность генерального прокурора США претендуют уже упоминавшиеся Джефф Сешинз, Крис Кристи и Руди Джулиани.

Вместе с тем, на должность секретаря Госдепартамента рассматриваются кандидатуры Джеффа Сешинза, Ньюта Гингрича, старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства и бывшего посла США при ООН Джона Болтона, президента Совета по международным отношениям Ричарда Хааса и сенатора от штата Теннесси Боба Коркера.

Кроме того, кандидатура Руди Джулиани рассматривается на должность секретаря по внутренней безопасности и на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Читайте такжеЛидер республиканцев в сенате США предупредил Россию о последствиях нападения на НАТО

Кандидатура нейрохирурга Бена Карсона рассматривается на должности секретаря по вопросам образования или секретаря здравоохранения и социальных служб.

Также, на должность секретаря казначейства (министра финансов) рассматриваются кандидатуры банкира и продюсера фильмов Стивена Мнучина (Нючина) и инвестора Карла Икана.

На должности старших советников претендуют консультант и аналитик Келлиенн Конвей, заместитель руководителя избирательной кампании Дэвид Босси, бизнесмен Стивен Бэннон, Райнс Прибус и Хоуп Хикс.

Как сообщал УНИАН, вчера президент США Барак Обама около 3:30 утра позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в выборах и пригласить в четверг, 10 ноября, в Белый дом, чтобы обсудить возможность "обеспечения успешного переходного периода между нашими президентствами".

Обама также отметил, что мирная передача власти является важной чертой американской демократии.