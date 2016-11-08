В Японии посреди шоссе образовалась тридцатиметровая пропасть (видео)
13:28, 08 ноября 2016Мир
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Часть пятиполосного шоссе ушла под землю.
В Японии посреди шоссе образовалась пропасть / REUTERS
На японской дороге образовался провал с глубиной 15 метров и длиной и шириной почти 30. Об этом сообщает ТСН.
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Местные власти эвакуировали людей из соседних зданий. Чиновники также предупредили население о возможной утечке газа и попросили не курить вблизи пропасти.
Видео в интернете опубликовали очевидцы. На ролике видно, как в дыру падает дорожное покрытие, знаки и светофор. Причины инцидента сейчас выясняются. По одной из версий грунт не выдержал подземных работ по расширению метро.
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