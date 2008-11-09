Конфуз в Польше: Качиньский не пригласил Валенсу на бал

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех ВАЛЕНСА не приглашен на бал президентов, организуемый в Варшаве 11 ноября по случаю 90-й годовщины восстановления независимости страны.

Как сообщили РИА «Новости» в канцелярии главы Польши, "ВАЛЕНСЫ нет в списке приглашенных гостей".

Сам экс-президент, безусловно, разочарован таким решением президента Леха КАЧИНЬСКОГО. Отношения Л.ВАЛЕНСЫ и Л.КАЧИНЬСКОГО давно переросли в открытый политический конфликт. Однако местные наблюдатели критически оценивают факт нежелания действующего главы государства пригласить легендарного лидера польской "Солидарности" на бал, напоминая, что Л.ВАЛЕНСА на таком мероприятии должен быть самым главным и самым важным гостем.

"Нет у меня приглашения, значит - не поеду", - сказал экс-президент журналистам. "Хотя, кроме шуток, у меня было желание потанцевать с пани КАЧИНЬСКОЙ", - добавил Л.ВАЛЕНСА.

На президентский бал не придут премьер-министр Польши Дональд ТУСК и вице-премьеры Гжегож СХЕТЫНА и Вальдемар ПАВЛЯК.

Как ожидается, на балу появится единственный член правительства Польши, министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ, назначению которого на пост главы МИД так сопротивлялся когда-то Л.КАЧИНЬСКИЙ.

Сам Л.КАЧИНЬСКИЙ из-за маленького роста не пойдет на бал президентов во фраке.

"Если говорить о фраке, то заранее хочу сказать, что у меня не будет фрака. Чтобы появиться во фраке, нужно иметь как минимум 1 метр 80 сантиметров роста. У меня, к сожалению, значительно меньше", - сказал Л.КАЧИНЬСКИЙ журналистам на пресс-конференции.

Л.КАЧИНЬСКИЙ с большим размахом организует бал президентов - специальные приглашения были высланы главам государств, причем не только Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в торжествах будут участвовать 20 глав государств, в том числе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Торжества начнутся у могилы Неизвестного солдата в Варшаве, затем гостей ждут на ланч в Королевском замке. Вечером 11 ноября пройдет собственно бал президентов в Большом театре Варшавы.