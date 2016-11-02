В российском Екатеринбурге официально объявили эпидемию ВИЧ
Мэр Екатеринбурга заявил, что такая ситуация по всей стране, однако в столице Урала просто работают над выявлением ВИЧ.
В российском городе Екатеринбург официально объявили об эпидемии ВИЧ. Как отметила первый заместитель мэра города Татьяна Савинова, ВИЧ болеет каждый 50 житель города, пишет «Ura.Ru».
По ее словам, в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции. Впрочем, это лишь те случаи, которые официально известны - реальная заболеваемость выше, пояснила чиновник.
«У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8% населения города ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель Екатеринбурга», - рассказала Савинова.
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В целом, Свердловская область находится на первом месте в России по количеству больных на 100 тысяч населения, а в самом Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ.
«Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции - когда показатель поражения на территории более 1%», - сообщила Савинова, добавив, что «Это миф, что ВИЧ болеют только молодые и наркоманы - мы видим рост заболеваемости в более старших категориях - 30-39 и 40-49 лет. Когда инфекция вышла в социально благополучную среду, она получила более интенсивное распространение».
При этом мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что такая ситуация является общегосударственной.
«Об эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюзий - это ситуация общая для страны. Просто мы работаем для обнаружения и не боимся об этом говорить», - написал политик у себя в группе в «ВКонтакте».
Напомним, в Великобритании 44-летний мужчина стал первым из 50 человек, которые успешно прошли противовирусную терапию и вылечился от ВИЧ.
Новая методика, по словам ученых, позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен. Как показали исследования, содержание вируса в крови после прохождения терапии настолько низкий, что анализы показали отрицательные результаты.