В российском Екатеринбурге официально объявили эпидемию ВИЧ

В российском городе Екатеринбург официально объявили об эпидемии ВИЧ. Как отметила первый заместитель мэра города Татьяна Савинова, ВИЧ болеет каждый 50 житель города, пишет «Ura.Ru».

По ее словам, в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции. Впрочем, это лишь те случаи, которые официально известны - реальная заболеваемость выше, пояснила чиновник.

«У нас показатель зараженности - 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8% населения города ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель Екатеринбурга», - рассказала Савинова.

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В целом, Свердловская область находится на первом месте в России по количеству больных на 100 тысяч населения, а в самом Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ.

«Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции - когда показатель поражения на территории более 1%», - сообщила Савинова, добавив, что «Это миф, что ВИЧ болеют только молодые и наркоманы - мы видим рост заболеваемости в более старших категориях - 30-39 и 40-49 лет. Когда инфекция вышла в социально благополучную среду, она получила более интенсивное распространение».

При этом мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что такая ситуация является общегосударственной.

«Об эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюзий - это ситуация общая для страны. Просто мы работаем для обнаружения и не боимся об этом говорить», - написал политик у себя в группе в «ВКонтакте».

Напомним, в Великобритании 44-летний мужчина стал первым из 50 человек, которые успешно прошли противовирусную терапию и вылечился от ВИЧ.

Новая методика, по словам ученых, позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен. Как показали исследования, содержание вируса в крови после прохождения терапии настолько низкий, что анализы показали отрицательные результаты.