РПЦ предлагает бороться с ВИЧ целомудрием, несмотря на прогнозы об эпидемии в России

Об этом сообщает ТАСС.

«Текущий уровень финансирования позволяет в 2015 году обеспечить антиретровирусной терапией около 200 тысяч ВИЧ-инфицированных - это 23%. При дополнительном снижении цены на препараты нам удастся обеспечить максимальный охват лечения 25-30%. В этом случае будет развиваться сценарий генерализованной эпидемии ВИЧ/СПИДа, при котором к 2020 году число больных возрастет на 250%», - заявила Скворцова.

Читайте такжеПорошенко обсудил с Элтоном Джоном деятельность его СПИД-фонда в Украине

В свою очередь епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон считает, что ВИЧ невозможно победить бесплатной раздачей презервативов, а только целомудрием, верой и патриотизмом.

Читайте такжеМинздрав будет закупать лекарства для государственных программ через ЮНИСЕФ

На заседании правительственной комиссии по вопросам здоровья граждан священнослужитель посетовал на то, что слово «целомудрие» прочно забыто обществом. «Жизнь человека не должна ограничиваться телом и его животными потребностями, должны присутствовать любовь к семье, творчество, патриотизм, вера, интеллектуальная деятельность. Мы должны говорить о радости целостной целомудренной жизни», - подчеркнул он.