В мире погибли более 700 журналистов за последнее десятилетие - ООН

За последние десять лет в мире погибло 700 журналистов. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга.

Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, сообщает центр новостей ООН.

"Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: другими словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - заявил генеральный секретарь ООН.

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В то же время он подчеркнул, что многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они так бесстрашно освещают. Вместе с тем, очень многих заставляют замолчать с помощью насилия и в мирных условиях.

"Раскрывается всего лишь семь процентов таких преступлений ...", - сказал Пан Ги Мун, добавив, что безнаказанность усугубляет страх среди журналистов и позволяет правительствам беспрепятственно применять цензуру.

"Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь", - заявил генсек, призвав покончить с безнаказанностью и гарантировать журналистам право говорить правду власть имущим.

Напомним, 28 октября УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции.

«Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что занималась сбором информации СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов, но и политиков», – говорилось в статье.

Впоследствии руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что утечка информации о деятельности и расследования журналистов «Украинской правды» мог произойти не в результате прослушивания. Позже в департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел Украины заверили, что не ведут незаконного прослушивания и наблюдения за украинскими журналистами.