В МВД заверили, что не ведут незаконного прослушивания и наблюдения за журналистами

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел Украины, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в телефонном разговоре с главным редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой-Боровик.

Он отметил, что МВД внимательно рассмотрело открытое обращение, изложенное в соответствующей редакционной статье, опубликованной сегодня 27 октября 2016 года в издании «Украинская правда».

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По имеющейся информации, Аваков лично в телефонном разговоре пригласил Мусаеву-Боровик для официального представления имеющихся материалов и написания заявления.

По словам Авакова, Национальная полиция откроет уголовное производство по фактам обнародования информации о прослушивании журналистов "Украинской правды".

«МВД подчеркивает, что подчиненные ему подразделения не ведут незаконного прослушивания и наблюдения за украинскими журналистами за пределами уголовных производств в соответствии с судебными решениями», - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что опубликованная сегодня на УП информация не является частью процессуального или оперативного документооборота ни для руководства МВД, ни для руководства Национальной полиции.

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Как известно, в пятницу УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции.

«Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов, но и политиков», – говорилось в статье.

Впоследствии руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что утечка информации о деятельности и расследованиях журналистов «Украинской правды» могла произойти не в результате прослушивания.