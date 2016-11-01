Нацполиция: расследование убийства Шеремета продолжается, в деле вынесены более 97 судебных решений

Об этом сообщили глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе и ее заместитель, начальник криминальной полиции Вадим Троян на совместной пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Если будет какая-то новая информация – вы будете первыми, кто узнает об этой информации. Но ни в коем случае вы не подумайте, что кто-то остановил работу на каком-то этапе. Потому что такое очень масштабное дело за собой влечет очень серьезный комплексный подход: это опрос людей, техническая и оперативная работа», - заявила Деканоидзе.

«Пока, к сожалению, новости мы не можем рассказать, но что касается направления работы – то она ни в коем случае не прекратилась», - добавила она.

В свою очередь Троян прокомментировал информацию о якобы причастности бойцов добровольческих батальонов к убийству Шеремета: «Вопрос не в том, причем здесь добровольческие батальоны? Они (журналисты – УНИАН) зашли на судебный сайт, там решений – более 97 и есть еще другие, взяли 3 решения суда - и о, это добровольцы (причастны)! А остальные почему не показали?! Это захотелось конкретному человеку так написать, ну, значит, захотелось так, или кто-то попросил», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.