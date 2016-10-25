Экс-посол США в РФ: Путин понимает, что Трамп проиграл

"Русские не идут, потому что Путин не глуп. Он понимает, что Трамп проиграл. Теперь они отступают. Умно", - написал он в Twitter.

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Во время третьих президентских дебатов кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что правительство России занимается шпионажем против США, взламывает сайты и почтовые ящики граждан США и затем передает эти данные WikiLeaks.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.