Экс-посол США в РФ: Путин понимает, что Трамп проиграл
11:48, 25 октября 2016Мир
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Бывший посол США в России Майкл Макфол утверждает, что президент РФ Владимир Путин "отступает", признав, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет выборы.
Владимир Путин / REUTERS
"Русские не идут, потому что Путин не глуп. Он понимает, что Трамп проиграл. Теперь они отступают. Умно", - написал он в Twitter.
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Во время третьих президентских дебатов кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что правительство России занимается шпионажем против США, взламывает сайты и почтовые ящики граждан США и затем передает эти данные WikiLeaks.
Выборы президента США состоятся 8 ноября.
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