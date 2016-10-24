Умер бывший эмир Катара

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al Arabiya.

Действующий эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, являющийся внуком умершего, объявил трехдневный траур по всей стране.

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Шейх Халифа бин Хамад Аль Тани, родившийся в 1932 году, был шестым эмиром Катара и вторым из династии Аль Тани. Он управлял Катаром более 20 лет — с 1972-го по 1995 год.

В 1995 году, когда Халифа бин Хамад Аль Тани находился в командировке в Швейцарии, его сын Хамад ​бин Халифа Аль Тани при поддержке других членов семьи стал верховным главой Катара. С 1995 года Халифа бин Хамад Аль Тани проживал во Франции и вернулся на родину лишь в 2004 году.