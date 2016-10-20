У Путина пожаловались на перебои в работе навигатора возле Кремля

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Я тоже недавно, на выходных, ехал сам за рулем, и у меня в телефоне "Яндекс" действительно перекинулся куда-то совсем в другой район. Я не обратил внимания, просто удивился", - добавил он.

Ранее на проблемы с GPS-сигналом в центре Москвы обратил внимание сотрудник интернет-компании "Яндекс" Григорий Бакунов.

Он рассказал, что с июня в районе Кремля устройства с GPS часто теряют связь со спутником и показывают, что их владельцы находятся во Внуково.

По словам Бакунова, "пятно зашумления" растягивается и покрывает территорию от Солянки до храма Христа Спасителя и от Охотного ряда до Овчинниковской набережной.

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Программист предположил, что за кремлевскими стенами находится мощный стационарный или передвижной передатчик.

В "Яндексе" подтвердили проблему с геолокацией, подчеркнув, что она появляется "вообще во всех сервисах, где есть геолокация и карта".

Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о существовании устройств, заглушающих GPS-сигнал вблизи Кремля, и предложил журналистам обращаться в Федеральную службу охраны.