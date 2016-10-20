Для реализации Минска-2 необходимо согласовать "огромное количество деталей" - Кремль

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Произошла сверка часов, наметили дальнейшую работу на уровне министров иностранных дел и помощников, курирующих вопросы украинского урегулирования, - в течение месяца провести встречу и продолжить разговор по деталям. Пока трудно говорить о каких-то согласованных параметрах дальнейшей работы, их предстоит еще согласовывать. Огромное количество деталей, огромное количество вопросов, которые казались согласованными, но де-факто - совершенно разное, иногда диаметрально противоположное понимание согласованных вопросов, поэтому продолжится работа по сближению позиций», - сказал Песков.

«Но в целом, безусловно, сам факт продолжения работы в «нормандском формате» на высшем уровне, сам факт сверки часов на высшем уровне, он, безусловно заслуживает позитивной оценки», - считает пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что Кремль оценивает «позитивно» переговоры "нормандской четверки" в Берлине. «Если вы помните, мы предостерегали от завышенных ожиданий. Мы говорили, что лишние подтверждения приверженности, безальтернативности Минских договоренностей - это уже в нынешней ситуации позитивное явление, которое заслуживает позитивной оценки», - сказал Песков.

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Он напомнил, что прошел год с момента встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, и, "к сожалению, стороны не могли похвастаться, что это был результативный год, хотя весь год работа не прерывалась на экспертном уровне".

«Реализация Минских соглашений весь этот год буксовала на месте. Вы знаете, что Россия на протяжении года выражала сожаления в этой связи, мы каждый раз подчеркивали, что мы ожидаем от страны, которая должна выполнить эти обязательства, а именно от украинской стороны мы ожидали соответствующих действий», - заявил Песков.

Он добавил, что все участники встречи выразили признательность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за инициативу проведения встречи.