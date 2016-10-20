Участники саммита ЕС не будут принимать решений по санкциям против России - Могерини

Об этом она сказала в Брюсселе перед началом саммита ЕС.

Как отметила Могерини, в этот вечер будет проходить обсуждение отношений с Россией.

Она сообщила, что вместе с министрами иностранных дел стран-членов ЕС подготовила подход, который «зиждется на равновесии между устойчивостью и диалогом».

В частности, по ее словам, это станет тем подходом, который «будет держать всех нас вместе», потому что Европейский Союз нуждается в сохранении единства.

Также Могерини отметила, что проинформирует глав государств и правительств о ситуации в Сирии.

Читайте такжеУ Лаврова пригрозили США ответом на возможные новые санкции против России

При этом она подчеркнула, что «вопрос санкций в отношении России, связанный с Сирией, - не является вопросом для обсуждения или принятия сегодня решения, как и не был темой три дня тому назад на встрече министров иностранных дел в Люксембурге».

В то же время Могерини сказала, что «очевидно, что все варианты всегда открыты».

«Но сегодня работа Европейского Союза, в первую очередь, сосредоточена на срочности доставки гуманитарной помощи в Алеппо, сохранении жизней и гарантировании, что дипломатические каналы поддержат режим прекращения огня как можно дольше, пока нам не удастся добраться до раненых лиц, и людей, которые умирают, а также, чтобы создать политическое пространство для урегулирования кризиса», - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что сегодня на саммите лидеров стран Евросоюза не ожидается принятие решений, но ЕС должен сохранять вариант введения санкций против РФ за ее действия в Сирии.

В то же время премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что среди стран-членов Европейского Союза пока нет единой позиции в вопросе введения санкций против РФ из-за ситуации в Сирии.

Саммит ЕС начнется в Брюсселе сегодня и завершится завтра, 21 октября. Одним из вопросов повестки дня является вопрос отношений с РФ.

В проекте выводов саммита отмечается, что «(ЕС) Рассматривает все варианты, включая дальнейшие ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, которые поддерживают режим, если будут продолжаться нынешние зверства».

В ночь на 20 октября в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по ситуации в Сирии.

По их итогам Меркель подчеркнула, что переговоры с Путиным были «очень четкими и очень сложными». Она также не исключила введения Евросоюзом новых санкций к России за бомбардировки Алеппо.