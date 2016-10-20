Вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс не является срочным: сначала нужен закон о выборах - Меркель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

Она напомнила, что в Минских соглашениях сказано о переходе Украине контроля за границей.

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«Мы также подробно говорили об этом, о беспрепятственном доступе наблюдателей ОБСЕ к границе. Как только будет закон о выборах и будут сдвиги, тогда можно говорить о миссии ОБСЕ, о вооруженной миссии, сегодня это не очень срочно, поскольку сначала закон о выборах. Также есть вопрос зоны безопасности и вопрос об удержании устойчивого режима (тишины), и также мы обсуждали закон о выборах .. на этом основывается тема «дорожной карты», - добавила она.

«По некоторым вопросам уже есть четкий порядок выполнения, но для некоторых других - еще не сформулирован четкий график. Следовательно, необходимо все эти пункты согласовать », - отметила Меркель.

Как сообщал УНИАН, Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине сообщил, что Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.