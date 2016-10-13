Российские и сирийские самолеты нанесли новые воздушные удары по сирийскому Алеппо

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что это произошло за несколько дней до переговоров, направленных на прекращение огня в Сирии.

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По сообщению наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, базирующихся в Лондоне, более 20 воздушных ударов нанесли по восточной части города, в результате чего погибли семь мирных жителей. При этом отмечается, что еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела.

Как известно, на прошлой неделе Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции, которая предусматривала прекращение воздушных ударов и полетов военной авиации над сирийским городом Алеппо. Официальная Москва аргументировала это тем, что проект резолюции является «политизированным и имеет односторонний характер».