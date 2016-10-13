Российские и сирийские самолеты нанесли новые воздушные удары по сирийскому Алеппо

22:27, 13 октября 2016
Мир
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Российские и сирийские самолеты 13 октября нанесли новые воздушные удары по сирийскому городу Алеппо.

REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что это произошло за несколько дней до переговоров, направленных на прекращение огня в Сирии.

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По сообщению наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, базирующихся в Лондоне, более 20 воздушных ударов нанесли по восточной части города, в результате чего погибли семь мирных жителей. При этом отмечается, что еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела.

Как известно, на прошлой неделе Россия заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции, которая предусматривала прекращение воздушных ударов и полетов военной авиации над сирийским городом Алеппо. Официальная Москва аргументировала это тем, что проект резолюции является «политизированным и имеет односторонний характер».

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