Россия хочет разместить на постоянной основе еще одну военную базу в Сирии

"В Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования", - цитирует статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова ТАСС.

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По его словам, "степень готовности достаточно высокая", и в скором времени ожидается ратификация документов.

Как сообщал УНИАН, Россия ведет переговоры с Египтом по аренде египетских военных объектов, в том числе советской военно-воздушной базы в египетском городе Сиди-Баррани.