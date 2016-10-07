Госдума РФ ратифицировала соглашение о бессрочном размещении авиагруппы в Сирии

Документ был подписан 26 августа 2015 года в Дамаске, а почти год спустя - 9 августа 2016 года - внесен президентом РФ на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.

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Соглашением оговаривается, что российская авиационная группа размещается на территории страны по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия) на безвозмездной основе.

Применение воздушной группировки РФ осуществляется в соответствии с решением ее командира по согласованию с представителями сирийских властей. Состав авиагруппы определяется российской стороной.

Соглашение также гарантирует иммунитет личному составу воздушной группировки РФ, включая членов семьи, по аналогии с представителями дипкорпуса, а также неприкосновенность имущества, архивов и освобождение транспорта от задержания и досмотра.

"Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания", - говорится в пояснительной записке.

Как известно, Россия 30 сентября 2015 года начала операцию в Сирии. При этом для размещения авиации ВКС РФ используется аэродром Хмеймим.