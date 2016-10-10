Россия собралась разместить военную базу на территории Египта - СМИ

Воссоздание базы должно стать показателем "нового этапа сотрудничества двух стран, а также поможет решению определенных геополитических задач на Ближнем Востоке и севере Африки", пишет Известия со ссылкой на два источника: во внешнеполитических кругах, а также на источник, близкий к военному ведомству.

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Как отмечается, в ходе переговоров речь идет о 2019 году.

"...Каир готов согласиться на ее аренду (базы - УНИАН) Москвой для решения первостепенных геополитических задач, отвечающих интересам и египетской стороны. Согласно достигнутым на данном этапе договоренностям, Россия доставит оборудование морским путем. Более того, на базе будет присутствовать постоянный воинский контингент РФ, однако число военнослужащих будет на первоначальном этапе довольно немногочисленным", - рассказал внешнеполитический источник.

По словам военного источника, России необходима военная база в североафриканском регионе для решения геополитических задач в условиях серьезной нестабильности региона.

Как отметил источник, базу оснастят новейшей радиолокационной станцией, способной обнаруживать цели на расстоянии 75 км.

Раньше в Сиди-Баррани была военно-морская база СССР - до 1972 года советский ВМФ использовал базу в этом египетском городе с целью наблюдения за американскими военно-морскими силами, рассказал российский историк.