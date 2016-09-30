При авиаударе сил Асада по сирийскому Идлибу погибли 20 человек – СМИ

Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Представитель сил гражданской обороны Идлиба Лейс эль-Фарис сообщил, что при авиаударе применялись так называемые вакуумные авиабомбы повышенной мощности.

В самом Идлибе погибли семь человек, в районе Джарджаназ – 8 жителей. Еще пять человек убиты в районе Хан Шейхун. В числе погибших много детей.

Раненые доставлены в полевые госпитали.

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Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ проинформировало, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, который возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна группировка.

После этого происшествия, СМИ сообщили, что вертолеты сбросили на город Саракеб, который находился возле места крушения, контейнеры с отравляющим газом, в результате чего пострадали 33 человека, в основном женщины и дети.