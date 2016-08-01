Экипаж сбитого в Сирии российского вертолета погиб - Кремль

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете трагическую новость, которая поступила из Сирии, там разбился наш вертолет, который был сбит с земли – вертолет осуществлял гуманитарную миссию. Те, кто был в вертолете, насколько мы знаем из информации, которая поступила из Минобороны, погибли, погибли героически, потому что пытались увести машину, чтобы минимизировать жертвы на земле», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле «глубоко соболезнуют всем близким погибших военнослужащих».

Отвечая на вопрос, приведет ли данная атака к усилению российской военной операции, Песков сказал, что этот вопрос нужно адресовать военным.

Он добавил, что на данный момент точное количество погибших неизвестно.

Читайте такжеОпубликованы кадры со сбитым в Сирии российским вертолетом (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии.

24 ноября 2015 г. турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», два пилота погибли.

По состоянию на 19 июня Минобороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.