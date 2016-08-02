В Сирийском городе возле места крушения вертолета РФ применили отравляющий газ - спасатели

Работающие на подконтрольной сирийской оппозиции спасатели сообщают, что в ночь на вторник вертолеты сбросили на город Саракеб контейнеры с отравляющим газом. Об этом со ссылкой на спикера сирийской службы гражданской обороны пишет Reuters.

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По его словам, из-за этой операции пострадали 33 человека, в основном женщины и дети.

Представители гражданской обороны, которые были на месте атаки, подозревают, что в контейнерах был хлорин. Но однозначно идентифицировать газ не смогли.

Информацию об атаке отравляющим газом подтвердили и в Сирийской обсерватории по правам человека.

Сирийское правительство не прокомментировало агентству это сообщение.

Как пишет "РБК", журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, имеет ли место операция возмездие.

"Вы говорите о модальностях операции — это не в Кремль нужно адресовать вопрос. Мы не имеем информации о том, как проходит операция, и тем более на подобные вбросы очень сложно реагировать. Всегда непонятно, на чем основываются", — ответил Песков.

На протяжении пятилетней войны и правительственные, и оппозиционные силы в Сирии опровергают применение химического оружия. На Западе считают, что у сил Асада есть возможность его применять. В свою очередь сирийское правительство и РФ обвиняют в использовании химического оружия оппозицию.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, который возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна группировка.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 г. турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск экипажа, который катапультировался, были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Минобороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.