Президент Ирана обвиняет мировые страны-лидеры в распространении терроризма

Об этом сообщает Радио Свобода.

22 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН, Роухани заявил, что «репрессии и военная интервенция» стран, которых он не назвал, стали причинами для распространения терроризма.

Читайте такжеПрезидент Ирана призывает западные страны выполнять ядерное соглашение

Хассан Роухани призвал Саудовскую Аравию, которая является соперницей Ирана в регионе, «остановить противоправные действия» на Ближнем Востоке.

«Если Саудовская Аравия стремится к развитию и региональной безопасности, она должна прекратить политику, ведущую к расколу, распространения идеологии ненависти и унижение прав своих соседей», – отметил Роухані.