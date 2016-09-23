Президент Ирана обвиняет мировые страны-лидеры в распространении терроризма
04:35, 23 сентября 2016Мир
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Президент Ирана Хассан Роухани обвиняет мировые страны-лидеры в распространении терроризма на протяжении последних 15 лет, что, по его словам, сделало мир менее безопасным.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
22 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН, Роухани заявил, что «репрессии и военная интервенция» стран, которых он не назвал, стали причинами для распространения терроризма.
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Хассан Роухани призвал Саудовскую Аравию, которая является соперницей Ирана в регионе, «остановить противоправные действия» на Ближнем Востоке.
«Если Саудовская Аравия стремится к развитию и региональной безопасности, она должна прекратить политику, ведущую к расколу, распространения идеологии ненависти и унижение прав своих соседей», – отметил Роухані.
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