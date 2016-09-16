Ликвидирован "министр информации" ИГИЛ
23:52, 16 сентября 2016Мир
1030 0
Пентагон объявил об уничтожении так называемого министра информации и пропаганды террористической организации "Исламское государство" Ваиля Адиля Салмана аль-Фуйяда, также известного как Доктор Ваиль.
REUTERS
Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук.
По его словам, аль-Фуйяд был убит во время авиаудара коалиционных сил в районе Ракки (Сирия) 7 сентября.
Читайте такжеОбама: США и Британия продолжат оказывать сопротивление российской агрессии в Украине
По информации Пентагона, аль-Фуйяд курировал производство пропагандистских роликов "Исламского государства", показывающих пытки и казни, и был близок к спикеру группировки Абу Мухаммеду аль-Аднани.
В начале сентября международная коалиция, возглавляемая США, объявила о ликвидации пресс-секретаря ИГИЛ аль-Аднани в провинции Алеппо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter