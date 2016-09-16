Ликвидирован "министр информации" ИГИЛ

Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

По его словам, аль-Фуйяд был убит во время авиаудара коалиционных сил в районе Ракки (Сирия) 7 сентября.

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По информации Пентагона, аль-Фуйяд курировал производство пропагандистских роликов "Исламского государства", показывающих пытки и казни, и был близок к спикеру группировки Абу Мухаммеду аль-Аднани.

В начале сентября международная коалиция, возглавляемая США, объявила о ликвидации пресс-секретаря ИГИЛ аль-Аднани в провинции Алеппо.