Харьковская СБУ заподозрила россиянку в связях с "Исламским государством"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

26-летняя гражданка РФ 10 сентября прибыла в Харьков авиарейсом из Стамбула. Во время прохождения пограничного контроля она не смогла объяснить цель своего визита в Украину, кроме того, что ее депортировали из Турции за причастность к деятельности международной террористической организации ИГИЛ.

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В СБУ объяснили, что россиянка постоянно путалась в своих биографических данных и не смогла рассказать, чем она занималась на территории Турции.

"Для обеспечения интересов национальной безопасности СБУ 12 сентября приняла решение о принудительном возвращении россиянки с Украины. В тот же день она добровольно выехала в направлении России", - подытожили в спецслужбе.