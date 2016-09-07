США расширили список попавших под санкции российских компаний

03:01, 07 сентября 2016
Мир
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Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США определило список российских компаний, на которые будут наложены ограничения из-за нарушения Россией международного законодательства (аннексия Крыма) и подогревания конфликта на востоке Украины.

censor.net.ua

Список был предварительно опубликован на сайте Федерального регистра США. Официальное опубликование документа назначено на 7 сентября.

Речь идет о 81 компании, представленной под 86 наименованиями. Большая часть из них зарегистрирована в России и в Крыму, четыре компании — в Индии и в Гонконге.

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Большинство компаний уже находятся под санкции Минфина США. BIS самостоятельно включило в список 11 наименований, в том числе компании из группы «Ангстрем», «Радиоэкспорт», «Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию», НПК «Гранат», «Микран» и «Микрон».

Минторг США объяснил внесение этих 11 компаний в список тем, что они работают в «российском оружейном секторе или сопутствующих секторах материально-технического обеспечения». Правовой основой для внесения компаний в список назван указ 13661 президента США Барака Обамы о «крымских» санкциях.

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Внесений в санкционный список Минторга США фактически означает запрет на поставки любого товара американского происхождения для попавшей под санкции компании. Правила также запрещают реэспорт или передачу таких товаров. 

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