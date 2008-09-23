МВД России подтвердило, что использует базу данных Одноклассников.ру

Министерство внутренних дел России располагает отпечатками пальцев около 100 миллионов человек. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника главного информационно-аналитического центра МВД полковник Александр Бушуев.

По его словам, отпечатки пальцев 78 млн человек хранятся в электронном виде, около 70% из них - это отпечатки осужденных, остальные данные хранятся в бумажном виде. Масса этих дактилоскопических карточек составляет около 250 тонн.

А.Бушуев пояснил, что в настоящее время дактилоскопия проводится по четырем направлениям - уголовное, добровольное, миграционное и обязательное (служащие госорганов).

Кроме того, в базе данных МВД России находится более 3 миллиардов записей о лицах, совершивших преступления, и о предметах преступлений. Часть этих записей перешла еще из архива Министерства внутренних дел Советского Союза.

Полковник также подтвердил информацию о том, что сотрудники милиции используют в качестве источников данных о гражданах различные интернет-сайты, в том числе популярные социальные сети, такие, как Одноклассники.ру.

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