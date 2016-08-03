Неуважение президента Чехии к законодательству ослабляет всю Европу - еврокомиссар

Об этом заявил еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Я думаю, что нам должно быть стыдно, что мы не можем принять 300 тыс. лиц, которые оказались в ловушке в сирийском Алеппо", - отметил он.

"Конечно, я очень хорошо понимаю, что Чешская Республика исторически не заложила так много причин для предоставления убежища в Конституции, как мы", - сказал Эттингер.

Читайте такжеПравительство Чехии не видит оснований для референдума о членстве в ЕС

"Но квоты для беженцев были одобрены подавляющим большинством голосов и европейским законодательством", - подчеркнул еврокомиссар.

"Неуважение президента Земана к европейскому законодательству ослабляет всю Европу в целом", - подчеркнул Эттингер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан хочет, чтобы вопрос приема мигрантов в страны обсуждался парламентом.