Президент Чехии призывает провести в стране референдум о членстве в ЕС и в НАТО

При этом он сказал, что поддержит сохранение Чехии в составе обоих объединений, передает Радио Свобода.

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Земан не имеет полномочий назначать референдум, но он является влиятельным лидером в стране, где многие избиратели скептически относятся к ЕС, к которому Чехия присоединилась в 2004 году.

"Я не согласен с теми, кто за выход из ЕС", – сказал чешский президент.

"Но я буду делать все, чтобы они получили референдум и имели возможность выразить себя. И то же касается выхода НАТО", – добавил Земан.

23 июня на референдуме в Крупные Британии за выход из ЕС проголосовали 52% избирателей, это почти 16,5 миллионов граждан; сторонники членства в Евросоюзе набрали 48%. Впрочем, решение Великобритании выйти из ЕС не станет фактическим, пока правительство официально не применит статью 50 Лиссабонского договора ЕС. Этим шагом будет установлен двухлетний срок процедуры переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.