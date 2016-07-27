Трамп готов рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае победы на выборах - СМИ

22:44, 27 июля 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявляет, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.

REUTERS

Как сообщает американское издание Politico, Трамп готов отменить санкции, введенные против России из-за агрессии в Украине.

Кандидат от республиканской партии готов рассмотреть признание Крыма российской территории в случае избрания следующим президентом Соединенных Штатов.

Во время разнотематической пресс-конференции, Трамп говоря о своей позиции по Крыму и России, заявил, что он "рассмотрел бы это", имея в виду признание Крыма российским и снятие с России санкций.

Издание отмечает, что Крымский полуостров был частью Украины на протяжении десятков лет, но президент Российской Федерации Владимир Путин аннексировал эту территорию в марте 2014 года после народного восстания, которое сбросило пророссийское правительство в Киеве.

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Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом отказались признавать аннексию или референдум, который был призван "легатимизировать" аннексию, и ввели санкции против российских государственных банков и корпораций.

Как сообщал УНИАН, представители действующей власти США неоднократно официально заявляли, что санкции, введенные через аннексию Крыма, не будут отменены пока Россия не осуществит деоккупацию полуострова.

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