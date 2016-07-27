Комитет ООН рассмотрит доклад Украины, в котором говорится об ухудшении положения нацменьшинств в оккупированном Крыму

Как сообщает Центр новостей ООН, в августе Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рассмотрит периодические доклады Греции, Великобритании, Парагвая, ЮАР, Ливана, Украины, Шри-Ланки и Пакистана.

В ООН отметили, что все вышеперечисленные страны являются участницами международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и должны регулярно предоставлять отчеты соответствующему комитету.

«Украина является страной с очень богатыми и разнообразными культурными традициями. За время независимости в Украине отсутствовали конфликты на этнической, национальной или культурной почве», - говорится в докладе Украины.

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В документе также сообщается, что в 2012 году в стране вступил в силу закон о предотвращении дискриминации.

Вместе с тем в докладе отмечается, что в связи с событиями в Донецкой и Луганской областях сбор информации там был затруднен. Авторы документа также утверждают, что в результате временной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым ситуация с обеспечением прав национальных меньшинств там ухудшилась.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации соберется для рассмотрения докладов стран 2 августа. Доклад Украины будет представлена 11 и 12 августа.