В Турции задержаны военные - предполагаемые лидеры переворота

Так, среди задержанных военных-чиновников - командующий Второй армии (части Сухопутных войск ВС Турции) Адем Худути, передает ВВС.

Также правоохранители сообщили о задержании экс-главнокомандующего ВВС Турции Акина Озтюрка.

Эти двое военных считаются инициаторами переворота.

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Кроме того, как сообщает Анадолу, в южной провинции Испарта задержали двух генералов: Метина Аккая и командующего гарнизона генерала Мустафу Курутмаза.

Как сообщал УНИАН, начатая Генштабом ВС Турции операция по задержанию военнослужащих, которые приняли участие в перевороте, завершена.

В ночь на 16 июля группа военных мятежников попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом.

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Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки. Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор.

Бронетехнику мятежников подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрку".

Но правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами. Важную роль в подавлении мятежа сыграли рядовые граждане Турции, которые вышли на улицы по призыву Реджепа Тайипа Эрдогана. В мечетях муллы призывали турок защитить действующую власть.