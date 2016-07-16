В штаб-квартире Генштаба в Анкаре завершили операцию по задержанию участников переворота
Начатая Генштабом ВС Турции операция по задержанию военнослужащих, принявших участие в перевороте, завершена.
Бригады Управления по борьбе с терроризмом проведут тщательный обыск в штабе армии, передает Анадолу.
Среди задержанных оказались 13 офицеров. Военных вывели из здания в наручниках, их посадили в несколько автобусов.
Читайте такжезадержании более 2800 человек
Бинали Йылдырым возложил вину за за мятеж на "параллельные структуры" в армии. Этот термин турецкие власти употребляют для обозначения сторонников проповедника Фетхуллы Гюлена.
Читайте такжеReuters узнал о задержании 100 военных на авиабазе на юго-востоке Турции
Кроме этого, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал выдачи военнослужащих, которые после попытки переворота бежали в Грецию. "Мы потребовали незамедлительной выдачи 8 военнослужащих-предателей, бежавших в Грецию на вертолете", - написал он в "Твиттере".