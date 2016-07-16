В штаб-квартире Генштаба в Анкаре завершили операцию по задержанию участников переворота

Бригады Управления по борьбе с терроризмом проведут тщательный обыск в штабе армии, передает Анадолу.

Среди задержанных оказались 13 офицеров. Военных вывели из здания в наручниках, их посадили в несколько автобусов.

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Бинали Йылдырым возложил вину за за мятеж на "параллельные структуры" в армии. Этот термин турецкие власти употребляют для обозначения сторонников проповедника Фетхуллы Гюлена.

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Кроме этого, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал выдачи военнослужащих, которые после попытки переворота бежали в Грецию. "Мы потребовали незамедлительной выдачи 8 военнослужащих-предателей, бежавших в Грецию на вертолете", - написал он в "Твиттере".