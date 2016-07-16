Эрдоган рассылает смс-сообщения гражданам Турции, призывает выходить на улицы

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что президент страны уже не впервые использовал мобильный телефон для связи с гражданами в течение последних суток.

Так, в разгар попытки военного переворота он обратился к гражданам Турции через приложение FaceTime на iPhone в прямом эфире телеканала CNNTurk.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.

Президент Петр Порошенко поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины в связи с попыткой военного переворота в Турции.