Эрдоган рассылает смс-сообщения гражданам Турции, призывает выходить на улицы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил сообщения на мобильные телефоны, в которых призвал людей выйти на улицы против мятежников.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что президент страны уже не впервые использовал мобильный телефон для связи с гражданами в течение последних суток.
Так, в разгар попытки военного переворота он обратился к гражданам Турции через приложение FaceTime на iPhone в прямом эфире телеканала CNNTurk.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.
Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.
В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.
МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.
Президент Петр Порошенко поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины в связи с попыткой военного переворота в Турции.