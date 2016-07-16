Исламский проповедник опроверг причастность к попытке госпереворота в Турции

Более того, он осудил действия мятежников, передает DW.

В его заявлении, которое транслируют СМИ, говорится, что власть может быть получена только путем свободных и честных выборов, но не силой.

Читайте такжеСреди участников путча был сбивший российский Су-24 пилот - мэр АнкарыРанее группа, близкая к духовному лидеру Гюлену, заявила о непричастности к попытке госпереворота в Турции.

"Мы осуждаем любое военное вмешательство во внутренней политике Турции", - говорится в заявлении группы.

"Заявления про-президентских политиков являются безответственными", - заявили сторонники Гюлена.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе зачинщиками попытки государственного переворота назвали военнослужащих из состава ВВС Турции, а также военной полиции.