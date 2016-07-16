Исламский проповедник опроверг причастность к попытке госпереворота в Турции
Исламский проповедник Фетуллах Гюлен, эмигрировавший после конфликта с Эрдоганом в США, отверг обвинения турецких властей в организации попытки переворота.
Более того, он осудил действия мятежников, передает DW.
В его заявлении, которое транслируют СМИ, говорится, что власть может быть получена только путем свободных и честных выборов, но не силой.
Читайте такжеСреди участников путча был сбивший российский Су-24 пилот - мэр АнкарыРанее группа, близкая к духовному лидеру Гюлену, заявила о непричастности к попытке госпереворота в Турции.
"Мы осуждаем любое военное вмешательство во внутренней политике Турции", - говорится в заявлении группы.
"Заявления про-президентских политиков являются безответственными", - заявили сторонники Гюлена.
Как сообщал УНИАН, в Генштабе зачинщиками попытки государственного переворота назвали военнослужащих из состава ВВС Турции, а также военной полиции.