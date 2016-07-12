"Слившая" более 700 тысяч секретных документов сайту Wikileaks пыталась покончить с собой в тюрьме

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Ранее военное командование сообщило, что 5 июля 2016 года Мэннинг была срочно направлена из тюрьмы в больницу. Причину госпитализации осужденной военные не назвали.

Адвокаты не приводят подробности инцидента и заявляют, что разгласив информацию о госпитализации, военные нарушили право Мэннинг на тайну личной жизни.

По словам адвокатов, о случившемся они узнали лишь на следующий день от репортеров.

Челси Мэннинг, которая ранее была известна под именем Брэдли Мэннинг, с 2013 года отбывает тюремное заключение в военной тюрьме Форт Ливенворт, штат Канзас.

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В 2014 году суд удовлетворил просьбу рядового Мэннинга сменить его мужское имя Брэдли на женское Челси, а в 2015 году солдату-трансгендеру разрешили пройти курс гормональной терапии.

Напомним, в июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там. 25 июня 2015 года министр юстиции Франции Кристиан Тобира допустила, что Париж может предоставить убежище Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудену. "Если Франция решит предложить убежище Эдварду Сноудену и Джулиану Ассанжу, я бы не удивилась. Эта возможность существует", - сказала министр.

При этом она подчеркнула, что в этом вопросе решение принимает не она, а премьер-министр и президент. Это заявление прозвучало на фоне публикации документов Агентства национальной безопасности США о прослушивании французских госслужащих, среди которых последние три президенты Франции Жак Ширак (1995-2007), Никола Саркози (2007-2012), а также нынешний глава государства Франсуа Олланд, который занял пост в 2012 году