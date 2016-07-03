До теракта в Бангладеш власти разыскивали пятерых из нападавших, их связь с ИГ - под вопросом

13 заложников удалось освободить, но есть раненые, которые находятся в больнице. Среди погибших - японцы, итальянцы и одна студентка из Индии.

В ходе штурма захваченного ресторана погибли двое полицейских, убиты шестеро нападавших, седьмого арестовали.

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"Пятерых из шести боевиков мы разыскивали еще до инцидента. Мы усилили меры безопасности и провели встречу с высшими должностными лицами соответствующих силовых структур. Теперь будем вводить дополнительные меры", - сказал начальник национальной полиции Шахидул Хок, передает Euronews.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", однако министр внутренних дел Бангладеш заявил, что его совершили члены запрещенного в стране местного исламистской группировки, которая с ней не связано.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что страна настроена на борьбу с терроризмом.