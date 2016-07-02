После нападения на кафе премьер Бангладеш пообещала искоренить в стране террористов

Выступая по телевидению, премьер подтвердила, что в результате спецоперации шестеро боевиков были убиты, один арестован, передает Би-би-си. Освобождены 13 заложников, но несколько человек погибли - число жертв пока неизвестно. Двое полицейских погибли накануне в момент захвата ресторана.

Читайте такжеПолиция взяла штурмом кафе с заложниками в Бангладеш"В священный месяц Рамадан, когда мусульмане должны молиться, в то время, когда прозвучал призыв к намазу, они проигнорировали азан и пошли убивать людей. Какие же это мусульмане, как они собирались защищать ислам, если вместо того, чтобы идти на молитву, они пошли убивать людей?, - сказала Шейх Хасина. - Мое правительство намерено искоренить терроризм и боевиков в Бангладеш", - добавила она.

Ответственность за захват заложников взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".