Европарламент собрался на внеочередное заседание из-за Brexit: требовали объяснений от британского правительства

Как передает собственный корреспондент УНИАН, на нем звучали требования объяснений от британского правительства и необходимости изменить Европу для людей.

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В пленарном заседании ЕП, состоявшемся во вторник в Брюсселе, приняли участие президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, вице-президент ЕК Франс Тиммерманс, Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, подавший в отставку британский комиссар Джонатан Хилл и другие члены ЕК.

Открывая заседание, Шульц анонсировал тему дискуссии: «Желание большинства, проголосовавшего на референдуме, надо уважать, поэтому мы сегодня поговорим о статье 50 и ее применении».

Отметив, что в зале присутствует лорд Хилл, президент Европарламента назвал его отставку сигналом того, что процедура выхода Великобритании из ЕС уже началась.

От имени председательствующих в ЕС Нидерландов министр обороны Жанин Хеннис-Пласшерт в своем выступлении отметила, что «мы уважаем результаты референдума, вместе с тем, они вызывают сожаление».

«Есть необходимость показать единство в нашей реакции. В интересах всех нас гарантировать, что будущие отношения с Великобританией будут конструктивными и взаимовыгодными», - отметила она.

Хеннис-Пласшерт заявила, что никто не выиграет от того, что период политической неопределенности будет продлен.

«В интересах всех иметь представление о пути вперед. В то же время надо помнить, что мы должны справиться с ситуацией в соответствии с существующими правилами. ЕС готов начать переговоры о выходе, но только правительство Великобритании, и никто другой, может запустить статью 50. Переговоры могут начаться только тогда, когда будет на месте соответствующее сообщение. Если Великобритания действительно решит выйти, Союз-27 будет продолжаться», - заявила глава оборонного ведомства Нидерландов.

Хеннис-Пласшерт констатировала, что результаты референдума создали «для нас беспрецедентную ситуацию, и многие люди в Великобритании испытывают неуверенность относительно последствий».

По словам представителя Нидерландского президентства, «шок от референдума должен быть звонком будильника для всех нас».

«Нравится нам или нет, но настроения большей части избирателей Великобритании разделяют и в других государствах-членах ЕС. Поэтому мы должны делать лучше и интенсифицировать усилия, чтобы наша Европа была убедительной (для граждан). Нам необходимо единство. Ни одна страна на планете не способна одна противостоять существующим сегодня вызовам», - подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии Юнкер в своем выступлении обратился к британскому парламентарию Найджелу Фаражу: «Для меня сюрприз, что вы здесь присутствуете. Вы боролись за выход, британцы проголосовали «за», почему вы здесь»?

Он также высказался за прояснение ситуации со стороны британского правительства, «возможно, не немедленно, но мы не можем позволить себе долгий период неопределенности».

«Мне очень горько после этого голосования, и я не делаю из этого тайны. Я не робот или серый бюрократ», - сказал Юнкер.

При этом президент ЕК подчеркнул, что не может быть никакого предварительного обсуждения с представителями Великобритании относительно выхода страны из ЕС.

«Нет сообщения, нет переговоров. Не будет никаких секретных переговоров. С Великобританией начинается новый период отношений, и форма этих отношений не будет зависеть от секретных переговоров британских официальных лиц, каких-либо официальных лиц. Но это мы, кто будет решать, что должно произойти, а не только те, кто хочет покинуть ЕС», - заявил Юнкер.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо иметь «меньше бюрократии, и мы будем над этим работать».

«Европа должна быть более социальной, и мы достучимся до людей. Европейская мечта будет продолжать свое существование, и мы будем над этим работать», - уверил президент ЕК.

Как сообщал УНИАН, на референдуме относительно членства Великобритании в ЕС 23 июня за выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, высказались 48,1%.