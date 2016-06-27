Кэмерон: Решения по Brexit будут приняты после назначения нового премьер-министра

Выступая в понедельник в палате общин с официальным объявлением о результатах референдума 23 июня о членстве Британии в Евросоюзе, Дэвид Кэмерон сказал, что он уже известил руководство ЕС, а также канцлера Германии Ангелу Меркель о том, что его кабинет не намерен официально инициировать процесс выхода Британии из Евросоюза, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Кэмерон заверил, что его правительство делает и сделает все, что в его силах, но "все ключевые решения не будут приняты до тех пор, пока не появится новый премьер-министр".

Кэмерон сообщил в понедельник в парламенте, что правительство создаст специальную группу из представителей разных ведомств, которая подготовит информацию о вариантах развития отношений с Евросоюзом для будущего правительства.

"Мы в полной мере привлечем к этому процессу правительства Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и мы будем консультироваться с Гибралтаром и коронными владениями", - добавил Кэмерон.

Завтра, 28 июня, он выступит на заседании Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, Кэмерон отверг идею повторного референдума о членстве в ЕС.