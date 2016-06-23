Стрельба и захват заложников в кинотеатре на западе Германии: полиция озвучила новые подробности (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Дармштадта, передает РБК со ссылкой на издание Morgenweb.

"Никаких доказательств, дающих понятие о мотиве, нет. Одна вещь, которую мы можем с уверенностью сказать, — этот факт не имеет исламистского фона", — сказал представитель полиции.

По предварительным оценкам органов безопасности, произошедшее в кинотеатре не является терактом, это связано с действиями неуравновешенного человека, пишет Bild.

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Агентство DPA со ссылкой на источники в службах безопасности также утверждает, что стрелявший мужчина — не террорист, он действовал один.

Как сообщает Antenne Hessen, полиция выпустила краткий пресс-релиз по факту произошедшего. В нем отмечается, что мотивы нападавшего пока не известны. Его личность также не установлена.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный мужчина открыл огонь в здании киноцентра в городе Фирнхайм на западе Германии.

По словам министра внутренних дел Гессена Петера Бойта, нападавшего застрелила полиция.