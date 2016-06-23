В Германии неизвестный открыл огонь в кинотеатре, до 50 человек ранены - СМИ (фото)

Индидент произошел в кинотеатре Kinopolis торгового центра Rhein-Neckar-Zentrum, сообщает РБК со ссылкой на Bild.

Как уточняет газета FAZ, несколько человек ранены, стрелявший забарикадировался в здании кинотеатра. Поступает информация, что он захватил заложников.

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В то же время газета Echo сообщает, что от 20 до 50 человек ранены.

Город Фирнхайм расположен примерно на полпути между Франкфуртом и Штутгартом, примерно в 60 км от границы с Францией.