В Германии неизвестный открыл огонь в кинотеатре, до 50 человек ранены - СМИ (фото)
17:48, 23 июня 2016Мир
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Вооруженный мужчина открыл огонь в здании киноцентра в городе Фирнхайм на западе Германии.
REUTERS
Индидент произошел в кинотеатре Kinopolis торгового центра Rhein-Neckar-Zentrum, сообщает РБК со ссылкой на Bild.
Как уточняет газета FAZ, несколько человек ранены, стрелявший забарикадировался в здании кинотеатра. Поступает информация, что он захватил заложников.
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В то же время газета Echo сообщает, что от 20 до 50 человек ранены.
Город Фирнхайм расположен примерно на полпути между Франкфуртом и Штутгартом, примерно в 60 км от границы с Францией.
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