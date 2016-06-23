Стрельба в кинотеатре на западе Германии: полиция ликвидировала напавшего
18:16, 23 июня 2016Мир
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Мужчина, открывший стрельбу в кинотеатре в Германии, найден мертвым.
REUTERS
По словам министра внутренних дел Гессена Петера Бойта, нападавшего застрелила полиция, передает РБК со ссылкой на газету Hessenschau.
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Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный мужчина открыл огонь в здании киноцентра в городе Фирнхайм на западе Германии. Индидент произошел в кинотеатре Kinopolis торгового центра Rhein-Neckar-Zentrum.
Как уточняет газета FAZ, несколько человек ранены.
В то же время газета Echo сообщает, что от 20 до 50 человек ранены.
Город Фирнхайм расположен примерно на полпути между Франкфуртом и Штутгартом, примерно в 60 км от границы с Францией.
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