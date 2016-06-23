Стрельба в кинотеатре на западе Германии: полиция ликвидировала напавшего

По словам министра внутренних дел Гессена Петера Бойта, нападавшего застрелила полиция, передает РБК со ссылкой на газету Hessenschau.

Читайте такжеЖена стрелка из Орландо знала о его намерениях устроить стрельбу - СМИ

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный мужчина открыл огонь в здании киноцентра в городе Фирнхайм на западе Германии. Индидент произошел в кинотеатре Kinopolis торгового центра Rhein-Neckar-Zentrum.

Как уточняет газета FAZ, несколько человек ранены.

В то же время газета Echo сообщает, что от 20 до 50 человек ранены.

Город Фирнхайм расположен примерно на полпути между Франкфуртом и Штутгартом, примерно в 60 км от границы с Францией.