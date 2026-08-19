Инвесторы поверили в Украину: доходность украинских облигаций выросла

Стоимость облигаций в 2026 году уже выросла на 12%.

Инвесторы активно вкладывают средства в облигации Украины и получают одну из самых высоких прибылей на рынке долговых ценных бумаг.

Как пишет Bloomberg, уверенность в перспективах страны поддерживают стойкость Украины на поле боя, миллиарды европейской помощи и договоренности с кредиторами о реструктуризации долга. Это подталкивает цены на украинские облигации вверх.

С начала 2023 года индекс украинского долга вырос на 150%, а 2026 год также обещает двузначный рост. Скептики предупреждают, что мирные переговоры до сих пор фактически стоят на месте, а зима может изменить ситуацию в пользу России, если Кремль усилит кампанию обстрелов и вновь оставит Киев и другие города без электроэнергии.

Видео дня

В то же время управляющие фондами, работающие на рынках развивающихся стран, отмечают: несмотря на все риски, Украина является слишком привлекательной высокорисковой ставкой, чтобы её игнорировать.

Аналитики считают, что украинские облигации – это ставка на то, сможет ли страна в конечном итоге договориться о завершении войны и восстановить экономику. Например, облигации Украины с погашением в 2029 году сейчас имеют доходность около 13% и торгуются примерно по 85 центов за доллар номинальной стоимости. В июне 2025 года эти бумаги стоили всего 58 центов за доллар.

Доходность украинских облигаций по-прежнему выше, чем в прошлом году. По данным индекса Bloomberg, который отслеживает девять долларовых государственных облигаций Украины, их стоимость в 2026 году уже выросла на 12%. В 2025 году этот показатель увеличился на 10%.

Инвесторы считают, что благодаря неожиданным успехам на поле боя Украина выиграла дополнительное время и укрепила свою переговорную позицию. Важно и то, что Европа демонстрирует готовность частично компенсировать финансовую поддержку, которую ранее обеспечивали США.

Впрочем, такой стремительный рост является тревожным сигналом, считает Дэниел Вуд из William Blair International. По его словам, Украине не хватает ракет для защиты от усиленных российских атак, а удары по черноморским портам, судя по всему, приведут к сокращению экспорта зерна в этом году примерно вдвое. Вуд считает украинские облигации несколько переоцененными.

В то же время в целом украинские облигации остаются рискованной инвестицией с потенциально значительной доходностью, считает руководитель направления рыночной стратегии Marex Мэтью Фогель. Несмотря на то, что Украина вступает в опасный период, он видит достаточно причин для инвесторов и в дальнейшем держать украинские долговые бумаги.

Государственный долг Украины – последние новости

В апреле Украина договорилась с международными кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу до 2030 года – это позволит снизить давление на бюджет и направить средства на оборону и восстановление.

Международный валютный фонд предупредил, что без дополнительных решений уровень государственного долга Украины может стать критически высоким. По оценкам Фонда, в конце 2026 года государственный долг Украины достигнет 122,6% валового внутреннего продукта.

Вас также могут заинтересовать новости: