У Меркель предупредили, что эскалация между Россией и НАТО может привести к войне

Об этом он заявил в интервью, которое в четверг, 23 июня, публикует немецкое издание Passauer Neuen Presse, сообщает Deutsche Welle.

"Решения о размещении войск и военные операции раскачивают качели все выше и выше. Это опасно", - заявил политик.

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Эрлер считает, что происходящее все больше напоминает восходящую спираль. По его мнению, именно такое развитие событий приводит "к неконтролируемым ситуациям, вплоть до войны". "Так дальше не может продолжаться. Нужно включить стоп-сигнал, пока не будет слишком поздно", - призвал он.

Эрлер говорит, что сегодняшнее поведение НАТО стало реакцией альянса на действия России в Украине. Он поддержал заявления министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который ранее высказался по поводу отношений НАТО и России, отметив, что не следует "обострять ситуацию бряцанием оружия и боевыми кличами".